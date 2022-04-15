Добровольные пожарные из Новокуйбышевска повезли спецгруз для казаков в Белгород

Команда пожарно-спасательной службы Волжского казачества из Новокуйбышевска выехала со специальным грузом в Белгородскую область. Об этом сообщили руководитель добровольной пожарной команды Андрей Пожидаев в паблике "Служба спасения Самарской области" в соцсети "ВКонтакте" в понедельник, 11 апреля.

Он рассказал, что для доставки специальных и гуманитарных грузов силами членов команды был приобретен полуприцеп с тентом, позволяющий перевозить до 20 т груза.

По словам Андрея Пожидаева, Белгородская область в качестве пункта назначения была выбрана не случайно — именно там сейчас базируется "легендарный самарский полк", который носит с 1994 года имя "Волжский казачий".

"К нам подходили водители и просили передать слова поддержки нашим ребятам, которые там ведут борьбу. И если эта зараза не будет остановлена там, она может прийти сюда. Не дадим этому произойти, с божьей помощью", — поделился Андрей Пожидаев.