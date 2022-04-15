Продолжается прием заявок на XIX Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна — моя Россия". В этом году основной его тематикой стало культурное наследие народов России.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели). В специальной номинации "Детские народные сказки" принимаются творческие работы участников в возрасте до 13 лет, в номинации "Коды Курчатова: наследие" — участников в возрасте от 10 до 35 лет. Номинация "Моя педагогическая инициатива" не имеет возрастных ограничений.

Конкурсанты могут представить свои проекты в 17 профильных номинациях, которые охватывают практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Полный список номинаций представлен на официальном сайте конкурса.

Участие в конкурсе представляет уникальную возможность реализовать собственный проект на локальном и федеральном уровнях, пройти стажировку и трудоустроиться в партнерских организациях, обучаться по специализированным дополнительным образовательным программам, получить персонального наставника из числа финалистов конкурсов платформы "Россия — страна возможностей", а также членство в Ассоциации выпускников и информационную поддержку проектов. Победителям присуждаются гранты на реализацию проекта и денежные премии.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 24 апреля 2022 г. на сайте.

"Моя страна — моя Россия" — это всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем российских территорий.