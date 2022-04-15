Продолжается прием заявок на XIX Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна — моя Россия". В этом году основной его тематикой стало культурное наследие народов России.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели). В специальной номинации "Детские народные сказки" принимаются творческие работы участников в возрасте до 13 лет, в номинации "Коды Курчатова: наследие" — участников в возрасте от 10 до 35 лет. Номинация "Моя педагогическая инициатива" не имеет возрастных ограничений.
Конкурсанты могут представить свои проекты в 17 профильных номинациях, которые охватывают практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Полный список номинаций представлен на официальном сайте конкурса.
Участие в конкурсе представляет уникальную возможность реализовать собственный проект на локальном и федеральном уровнях, пройти стажировку и трудоустроиться в партнерских организациях, обучаться по специализированным дополнительным образовательным программам, получить персонального наставника из числа финалистов конкурсов платформы "Россия — страна возможностей", а также членство в Ассоциации выпускников и информационную поддержку проектов. Победителям присуждаются гранты на реализацию проекта и денежные премии.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 24 апреля 2022 г. на сайте.
"Моя страна — моя Россия" — это всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем российских территорий.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.