"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о возможности оплаты отопления по фактическому потреблению

Представители АО "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в круглом столе Общественной палаты Самарской области. Темой обсуждения стали варианты оплаты отопления жителями региона. В мероприятии также приняли участие представители Жилищной инспекции и обслуживающих организаций региона.
На данный момент большая часть потребителей тепловой энергии, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года (1/12). В начале следующего года такие клиенты получают корректировку по фактическому потреблению. Другие регионы Приволжского федерального округа уже отказались от "1/12" в пользу "1/7", т. е. оплаты исключительно в отопительный период. Такой подход позволяет жителям оценивать ежемесячное потребление тепла и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий.
"Жильцы многих домов самостоятельно решили вопрос смены формы оплаты за тепло на общих собраниях. На сегодняшний день свыше 900 многоэтажных домов региона перешли на форму оплаты по "1/7", отметив ее удобство. Среди плюсов данного способа — отсутствие корректировки оплаты по итогам года и отсутствие начислений в летний период", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Сейчас на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" проводится опрос общественного мнения. Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между "1/12 и "1/7". Принять участие в опросе можно здесь: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/. Результат опроса повлияет на выбор основного способа оплаты отопления жителями региона в следующем отопительном периоде.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается