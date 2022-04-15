Агентство АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Самарской области

Независимое рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга региона на уровне "АА (RU)" с прогнозом "Стабильный". Независимая оценка экспертной организации отражает высокий уровень кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что подтверждает его стабильное экономическое положение.
По уровню кредитного рейтинга Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. К числу положительных факторов аналитики отнесли сильные стороны проводимой финансовой политики Самарской области: сбалансированные показатели бюджета, низкую долговую нагрузку при плавном графике погашения долга и хороший уровень ликвидности.
Высокая оценка независимых экспертов — результат планомерной работы управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. За прошлый год на 22,5% выросли инвестиции в основной капитал, на 4,5% увеличился объем валового регионального продукта, на 3,3% вырос индекс промышленного производства.
"Сегодня в Самарской области активно развивается малый и средний бизнес, регион интересен для инвесторов, готовых реализовывать здесь свои проекты, вкладывать свои средства. Для этого мы создали все условия: развиваем инвестиционные площадки, расширяем линейку инструментов поддержки. В Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Даже в нынешних непростых условиях мы продолжаем реализацию инвестпроектов, подбираем площадки под создание новых индустриальных парков и видим, что интерес инвесторов не снижается — в регион приходят новые компании, инвесторы нам доверяют".
Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" в губернии создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.