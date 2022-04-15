Агентство АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Самарской области

Независимое рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга региона на уровне "АА (RU)" с прогнозом "Стабильный". Независимая оценка экспертной организации отражает высокий уровень кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что подтверждает его стабильное экономическое положение.

По уровню кредитного рейтинга Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. К числу положительных факторов аналитики отнесли сильные стороны проводимой финансовой политики Самарской области: сбалансированные показатели бюджета, низкую долговую нагрузку при плавном графике погашения долга и хороший уровень ликвидности.

Высокая оценка независимых экспертов — результат планомерной работы управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. За прошлый год на 22,5% выросли инвестиции в основной капитал, на 4,5% увеличился объем валового регионального продукта, на 3,3% вырос индекс промышленного производства.

"Сегодня в Самарской области активно развивается малый и средний бизнес, регион интересен для инвесторов, готовых реализовывать здесь свои проекты, вкладывать свои средства. Для этого мы создали все условия: развиваем инвестиционные площадки, расширяем линейку инструментов поддержки. В Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Даже в нынешних непростых условиях мы продолжаем реализацию инвестпроектов, подбираем площадки под создание новых индустриальных парков и видим, что интерес инвесторов не снижается — в регион приходят новые компании, инвесторы нам доверяют".

Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" в губернии создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.