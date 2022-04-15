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Архитектура Культура

Дом Челышева восстановят после пожара

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре рассмотрен алгоритм расселения погорельцев и спасения объекта культурного наследия - Дома Челышева.

Напомним, что 3 марта в 17:14 там начался пожар. После происшествия пять квартир признали непригодными для проживания. Предварительная версия причины возгорания — замыкание проводки (в 2018 г. ее ремонтировали специалисты Фонда капремонта).

В настоящий момент пока ни один из погорельцев не получил жилье в маневренном фонде. Некоторые из-за того, что им некуда идти остались в Челышовском доме и живут без света, газа и воды.

Прямо в ходе совещания руководитель Департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков пообещал подобрать людям жилье в маневренном фонде. Параллельно коммунальщики заявили, что в самое ближайшее время восстановят все коммуникации, чтобы жильцы смогли жить в своих квартирах.

Что касается спасения уникального памятника архитектуры, то первым делом Дом Челышева необходимо вывести из статуса аварийных. Процесс властями уже запущен. Это позволит Фонду капремонта завершить работы по восстановлению кровли и приступить к реставрации фасада здания. Готовность провести вышеперечисленные работы сегодня выразил гендиректор регоператора Александр Константинов.

Что касается ремонта внутренних помещений, то здесь первым делом необходимо провести экспертизу-обследование ОКН, чтобы изучить состояние несущих конструкций. Эксперты уверены: начинать необходимо именно с этих работ. Правда, средства придется изыскивать самим жителям — собственникам квартир. По закону именно они несут ответственность за содержание памятника архитектуры. Большая часть квартир в доме находится в частной собственности и лишь 10% жилья — муниципальный фонд. Объявить конкурс по выбору подрядчика запланировали к июню-июлю.

Следующий этап — подготовка проекта реставрации здания с приспособлением к современным условиям, после чего приступят непосредственно к восстановлению. На эту тему депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн переговорит с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Дом Челышева — ценное здание, знаковое для Самары, а потому восстановить его — это не только задача жителей, но и государства", — резюмировал депутат.

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Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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