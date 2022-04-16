ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, пишет ТАСС о ссылкой на ГУОБДД МВД России.
"Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий", — сказал собеседник агентства.
В ГУОБДД пояснили, что в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально и содержит признаки административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Например, к таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.
Кроме того, добавили в Госавтоинспекции, судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дела об административных правонарушениях, при малозначительности совершенного административного правонарушения могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ).
Вместе с тем есть правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными. "К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") КоАП РФ", — добавили в ГУОБДД.
Также в Госавтоинспекции напомнили о том, что нельзя отнести к административным правонарушениям причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей человеку, его правам или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства. Кроме того, не будет считаться нарушением, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем его предотвращение (ст. 2.7 КоАП РФ).
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.