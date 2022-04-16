ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, пишет ТАСС о ссылкой на ГУОБДД МВД России.

"Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий", — сказал собеседник агентства.

В ГУОБДД пояснили, что в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально и содержит признаки административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Например, к таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.

Кроме того, добавили в Госавтоинспекции, судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дела об административных правонарушениях, при малозначительности совершенного административного правонарушения могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ).

Вместе с тем есть правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными. "К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") КоАП РФ", — добавили в ГУОБДД.

Также в Госавтоинспекции напомнили о том, что нельзя отнести к административным правонарушениям причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей человеку, его правам или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства. Кроме того, не будет считаться нарушением, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем его предотвращение (ст. 2.7 КоАП РФ).