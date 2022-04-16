Синоптики прогнозируют на следующей неделе до 20°C в Самарской области

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В предстоящую ночь наш регион еще будет находиться под влиянием тыловой части уходящего в северо-восточном направлении циклона. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры воздуха до слабоотрицательных значений. Завтра днём осадки прекратятся, так как распространится влияние гребня скандинавского антициклона. В дальнейшем к границам губернии с запада приблизится очередной циклон. Пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.