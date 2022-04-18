В кинотеатре "Художественный" покажут программу XIII-го фестиваля "АРТКИНО"

Ежедневно с 21 по 24 апреля в 18:30 в кинотеатре "Художественный" будут показывать программу XIII-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "АРТКИНО" (12+).

На фестиваль были отобраны фильмы до 30 минут, снятые российскими профессиональными режиссерами в 2021 году. Программа из 23 фильмов разделена на четыре блока: "Чувство", "Ум", "Воображение", "Воля". Каждый блок длится около полутора часов.

В конкурсной программе XIII-го фестиваля участвовали игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы. В декабре прошлого года были названы победители "АРТКИНО" по мнению жюри: лучший игровой фильм до 30 минут - "Сочинение на тему" (реж. Светлана Васильченко), лучший игровой фильм до 20 минут - "Яблоня" (реж. Ольга Ажнакина), лучший игровой фильм до 10 минут - "Любушка" (реж. Андрей Красавин), лучший документальный фильм - "Тени твоего детства" (реж. Михаил Горобчук).

Зрители в Самаре смогут отдать свой голос за понравившийся фильм, и на открытии следующего фестиваля его режиссер получит свой приз по итогам зрительского голосования по России.

Фестиваль начнется 21 апреля в 18:30. Билет на каждый показ стоит 200 рублей.