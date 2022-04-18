В кинотеатре "Художественный" покажут программу XIII-го фестиваля "АРТКИНО"

Ежедневно с 21 по 24 апреля в 18:30 в кинотеатре "Художественный" будут показывать программу XIII-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "АРТКИНО" (12+).
На фестиваль были отобраны фильмы до 30 минут, снятые российскими профессиональными режиссерами в 2021 году. Программа из 23 фильмов разделена на четыре блока: "Чувство", "Ум", "Воображение", "Воля". Каждый блок длится около полутора часов.
В конкурсной программе XIII-го фестиваля участвовали игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы. В декабре прошлого года были названы победители "АРТКИНО" по мнению жюри: лучший игровой фильм до 30 минут - "Сочинение на тему" (реж. Светлана Васильченко), лучший игровой фильм до 20 минут - "Яблоня" (реж. Ольга Ажнакина), лучший игровой фильм до 10 минут - "Любушка" (реж. Андрей Красавин), лучший документальный фильм - "Тени твоего детства" (реж. Михаил Горобчук).
Зрители в Самаре смогут отдать свой голос за понравившийся фильм, и на открытии следующего фестиваля его режиссер получит свой приз по итогам зрительского голосования по России.
Фестиваль начнется 21 апреля в 18:30. Билет на каждый показ стоит 200 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?