16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В кинотеатре "Художественный" покажут программу XIII-го фестиваля "АРТКИНО" В музее Эльдара Рязанова расскажут о культурных символах "Титаника" С 13 по 17 апреля в ЦРК "Художественный" покажут фильмы Андрея Тарковского XV кинофестиваль "Соль земли" пройдет в Самаре 19-23 сентября В "Треугольнике" пройдет творческая встреча с режиссером Егором Чичкановым

Кино Культура

В кинотеатре "Художественный" покажут программу XIII-го фестиваля "АРТКИНО"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 139
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ежедневно с 21 по 24 апреля в 18:30 в кинотеатре "Художественный" будут показывать программу XIII-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "АРТКИНО" (12+).

На фестиваль были отобраны фильмы до 30 минут, снятые российскими профессиональными режиссерами в 2021 году. Программа из 23 фильмов разделена на четыре блока: "Чувство", "Ум", "Воображение", "Воля". Каждый блок длится около полутора часов.

В конкурсной программе XIII-го фестиваля участвовали игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы. В декабре прошлого года были названы победители "АРТКИНО" по мнению жюри: лучший игровой фильм до 30 минут - "Сочинение на тему" (реж. Светлана Васильченко), лучший игровой фильм до 20 минут - "Яблоня" (реж. Ольга Ажнакина), лучший игровой фильм до 10 минут - "Любушка" (реж. Андрей Красавин), лучший документальный фильм - "Тени твоего детства" (реж. Михаил Горобчук).

Зрители в Самаре смогут отдать свой голос за понравившийся фильм, и на открытии следующего фестиваля его режиссер получит свой приз по итогам зрительского голосования по России. 

Фестиваль начнется 21 апреля в 18:30. Билет на каждый показ стоит 200 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1