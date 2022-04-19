Грузовая переправа из Самары в Рождествено откроется 22 апреля

В пятницу, 22 апреля, планируется открытие грузовой переправы через Волгу по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено.

Из Самары отправления назначены на 8:00, 14:00 и 18:00. Из Рождествено - 6:00, 12:30, 16:30.

В расписании возможны изменения в связи с погодными условиями, с наполняемостью и востребованностью рейсов.

За справками обращаться по тел. 8(846) 222-93-37, +7 91701104221. С тарифами на перевозку можно ознакомится на сайте СРПП.