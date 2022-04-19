Юрий Рябов вновь вступил в должность главы Похвистневского района

Юрий Рябов единогласным решением депутатов избран на пост главы Похвистневского района. Всего на должность претендовали три кандидата.

Рябов руководит муниципалитетом уже десять лет, до этого возглавлял Центр социального обслуживания населения, работал в должности первого заместителя главы района по социальным вопросам.

В торжественной обстановке, на расширенном заседании Собрания представителей Юрий Рябов принес присягу главы муниципального района.

Вновь избранный глава Похвистневского района Юрий Рябов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что все планы по социально-экономическому развитию будет претворены в жизнь совместными с жителями района усилиями.