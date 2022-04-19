Юрий Рябов вновь вступил в должность главы Похвистневского района

Юрий Рябов единогласным решением депутатов избран на пост главы Похвистневского района. Всего на должность претендовали три кандидата.
Рябов руководит муниципалитетом уже десять лет, до этого возглавлял Центр социального обслуживания населения, работал в должности первого заместителя главы района по социальным вопросам.
В торжественной обстановке, на расширенном заседании Собрания представителей Юрий Рябов принес присягу главы муниципального района.
Вновь избранный глава Похвистневского района Юрий Рябов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что все планы по социально-экономическому развитию будет претворены в жизнь совместными с жителями района усилиями.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
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