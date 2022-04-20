С 25 апреля в Самаре будет скорректирован маршрут автобуса № 50

По результатам встречи заместителя главы городского округа Самара с рабочим коллективом ПАО "Кузнецов" на Управленческом было озвучено предложение скорректировать расписание на городском маршруте №50 (Красная Глинка, ул. Батайская - Ж/Д вокзал).

Просьба касалась корректировки времени выхода двух первых рейсов на маршруте, отправляющихся от железнодорожного вокзала. Было учтено, что площадку предприятия в посе. Управленческий ждет масштабное обновление. Здесь для работы конструкторской службы и опытного производства будет создан Центр высоких технологий на 500 рабочих мест. Также учтены пожелания жителей Красноглинского района.

Перевозчик "СамараАвтоГаз" со следующего понедельника, 25 апреля, запускает автобусы маршрута №50 в рейс с корректировками на 10 минут раньше.

Время выхода от Ж/Д вокзала - 5:50, 6:00, 6:16, 6:32, 6:48, 7:00, 7:12, 7:24, 7:36, 7:48, 8:00.