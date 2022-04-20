Самарская область принимает участие в российско-китайском онлайн-форуме "Бизнес-неделя России и Китая"

Открытие крупнейшего российско-китайского онлайн-форума "Бизнес-неделя России и Китая" состоялось во вторник, 19 апреля. Целью события стало развитие международных торговых отношений между странами.

Программа форума включает пленарные заседания, тематические сессии в области трех секторов: банковский сектор, сектор логистики и IT-сектор. Участники события смогут провести целый ряд деловых встреч. Кроме того, состоятся прямые переговоры региональных центров поддержки экспорта с представителями управленческих команд провинций Китая.

В событии принимают участие 17 компаний Самарской области, заинтересованных в развитии экспортных отношений с Китаем и поиске партнеров. Благоприятный деловой климат в регионе формируется в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что регион создает все условия для развития малого и среднего бизнеса, оказывает поддержку предпринимателям на всех этапах их деятельности.

В рамках форума будет размещено более 200 заявок на общую сумму свыше 30 млрд юаней (374,4 млрд рублей) от китайских партнеров для заключения контрактов в пяти тематических сессиях: "Пищевая продукция", "Сельское хозяйство", "Рыбная промышленность и Морепродукция", "Лесоперерабатывающая индустрия", "IT-сектор".

"Нашему региону есть, что представить партнерам из дружественного Китая. Производители Самарской области, принимающие участие в форуме, выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая интересна не только внутри региона, но и далеко за его пределами. И мы уверены, что китайская сторона продемонстрирует высокий интерес к продуктам из самого сердца России, а результатом участия наших предприятий в форуме станет большое число новых экспортных контрактов, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы поддерживаем предпринимателей, готовых начинать внешнеэкономическую деятельность, осваивать рынки дружественных стран. Экспортно ориентированные компании всегда могут обратиться в Центр поддержки экспорта Самарской области и получить необходимую помощь: от услуг по "упаковке" продукта с учетом специфики той или иной страны до экспертизы и сопровождения контракта на всех этапах экспортного цикла".

Форум организован компанией ООО "Энергия Экспорта" при поддержке Российского и Московского экспортных центров. Форум продлится до 29 апреля, в нем примут участие представители 7 провинций Китая, ключевые лица министерств и профильных ведомств 7 регионов России, а также более 100 российских и 200 китайских компаний.