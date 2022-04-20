На ул. Ново-Садовой в Самаре автобус с детьми столкнулся с Toyota Land Cruiser

В среду, 20 апреля, в Самаре произошло ДТП с автобусом ПАЗ, перевозившим детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 9:35 водитель автобуса ехал по ул. Ново-Садовой в направлении пр. Масленникова, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota. Легковушку от удара отбросило на металлическое ограждение.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что в аварии никто не пострадал.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что ДТП произошло в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. На фотографиях запечатлен Toyota Land Cruiser, сваливший секцию дорожного ограждения. За ним на дороге виден автобус.