На ул. Ново-Садовой в Самаре автобус с детьми столкнулся с Toyota Land Cruiser

В среду, 20 апреля, в Самаре произошло ДТП с автобусом ПАЗ, перевозившим детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 9:35 водитель автобуса ехал по ул. Ново-Садовой в направлении пр. Масленникова, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota. Легковушку от удара отбросило на металлическое ограждение.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что в аварии никто не пострадал.
В соцсетях очевидцы рассказывают, что ДТП произошло в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. На фотографиях запечатлен Toyota Land Cruiser, сваливший секцию дорожного ограждения. За ним на дороге виден автобус.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...