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Россельхозбанк: Краснодар, Архангельск и Москва - самые популярные направления для внутреннего туризма

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты платформы Свое За городом изучили спрос россиян на туры по России. В фокусе исследования - эко-, гастро- и агротуризм.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Согласно данным, полученным за период май 2021 - апрель 2022 гг., Краснодарский край, Архангельская и Московская области стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в России. На данный момент на платформе зарегистрировано 290 ферм из 64 регионов, предлагающих 710 туров различной направленности.

Наиболее популярным видом путешествий стал экотуризм. В рамках данного направления россияне чаще всего отдавали предпочтение активному отдыху, экскурсиям, автобусным, этнографическим, конным и джип-турам, а также отправлялись в путешествия на собачьих упряжках и наблюдали за северным сиянием. Больше всего эко-туров приобретали в Республике Удмуртия, Московской и Архангельской областях и Республике Алтай.

Автобусные туры и экскурсии на фермы, а также мастер-классы, сезонные мероприятия и проживания на ферме в рамках агротуризма также стали популярным направлением для путешествий по стране - в Архангельской, Тульской, Калининградской областях и Краснодарском крае.

Меньшей популярностью за отчетный период пользовались гастротуры - дегустации, гастрономические туры и фестивали, винные туры. Самыми популярными регионами здесь стали Краснодарский край и Московская область.

Согласно отчету Ростуризма, самыми популярными регионами в 2021 году стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым, Краснодарский край и Кавминводы. Также повышенный интерес был замечен к путешествиям по Мурманской области, Камчатке, Татарстану, Калининградской и Нижегородской областям. Всего в 2021 году количество россиян, совершивших путешествия по России, составило 56 млн человек.

"Платформа "Свое родное. За городом" существует чуть менее года. За это время мы смогли наблюдать растущий интерес клиентов к внутреннему туризму и, в частности, к его небанальным направлениям: агро-, эко- и гастротуризму, - отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. - Россияне все чаще хотят пробовать новое и открывать для себя, своих близких и друзей новые города и регионы страны. Мы также наблюдаем интерес со стороны различных компаний, желающих разместить свои предложения для путешественников на платформе".

Ограничения путешествий по международным направлениям, вызванные пандемией COVID-19, безусловно, послужили причиной изменения вектора на внутренний туризм, но драйвером таких изменений все же стали сами россияне, которые открывали для себя новые города и делились впечатлениями в социальных сетях. Также значительную роль сыграла программа туристического кешбэка Ростуризма "Мир путешествий", позволяющая получать до 20% возврат денежных средств, потраченных на внутренний туризм. Программой возврата средств за туры по России за три этапа ее проведения в 2020 и 2021 годах воспользовалось более 1,5 млн российских граждан. Программа также оказала существенное позитивное влияние на региональные экономики.

"Россельхозбанк - активный участник программы туристического кешбэка "Мир путешествий" - добавляет Елена Батурова. - Мы ожидаем, что подобные государственные меры по стимулированию интереса к внутреннему туризму не только откроют для россиян неизведанные уголки страны, но и послужат драйвером экономического развития регионов и страны в целом".

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