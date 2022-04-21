С 21 апреля работает навигация до Шелехмети, Ширяево и Гавриловой Поляны

С четверга, 21 апреля, открыта навигация из Самары по трем направлениям - Шелехметь, Ширяево и Гаврилова Поляна.

Из Самары в Шелехметь отправляются ежедневно в 8:15 и 16:00, обратно - 9:30 и 17:15.

До Ширяево каждый день ходит один рейс в 8:30, обратно - 16:00.

До Гавриловой Поляны можно добраться ежедневно в 7:45, вернуться в Самару в 17:00.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.