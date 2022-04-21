Собственники, которых обязали снести свой дом, судятся с администрацией Самары

Федеральный судья Мария Ретина удовлетворила иск жительницы Ленинского района Самары к администрации города о признании незаконным распоряжения № 3006 о признании ее дома аварийным.

Решение районного суда в законную силу еще не вступило, и ответчик может обжаловать его в течение месяца.

Напомним, 29 сентября 2021 г. первый замглавы администрации города распорядился признать двухэтажку на ул. Спортивной, 27 аварийной и подлежащей в течение полугода сносу силами собственников помещений.

До граждан, проживающих в доме, решение городских властей не довели. Они случайно узнали о возложенной на них обязанности.

В начале февраля 2022 г. в Ленинский районный суд поступил иск о признании распоряжения № 3006 незаконным на том основании, что оно нарушало конституционное право граждан на владение собственностью и при его принятии была нарушена процедура признания домов аварийными.

"В нашем деле нет ни одного заключения специалиста-строителя, который бы мотивировал признание здания аварийным и подлежащем именно сносу, а не ремонту или реставрации, — уверяет истица Елизавета Муртазина. — Более всего возмущает то, что администрация района распространяет информацию, что с 2019 г. для признания дома аварийным достаточно представителю власти посмотреть на здание с расстояния 10 м, и никакие экспертные заключения не требуются".

По словам Муртазиной, на отправленную 21 февраля жалобу в областную прокуратуру до сих пор ответа нет. Жалобщицу лишь известили, что ее письмо перенаправлено в городскую прокуратуру. Оттуда старшей по дому позвонили и опять же повели разговор об оценке МКД с расстояния в 10 метров.