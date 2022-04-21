Собственники, которых обязали снести свой дом, судятся с администрацией Самары

Федеральный судья Мария Ретина удовлетворила иск жительницы Ленинского района Самары к администрации города о признании незаконным распоряжения № 3006 о признании ее дома аварийным.
Решение районного суда в законную силу еще не вступило, и ответчик может обжаловать его в течение месяца.
Напомним, 29 сентября 2021 г. первый замглавы администрации города распорядился признать двухэтажку на ул. Спортивной, 27 аварийной и подлежащей в течение полугода сносу силами собственников помещений.
До граждан, проживающих в доме, решение городских властей не довели. Они случайно узнали о возложенной на них обязанности.
В начале февраля 2022 г. в Ленинский районный суд поступил иск о признании распоряжения № 3006 незаконным на том основании, что оно нарушало конституционное право граждан на владение собственностью и при его принятии была нарушена процедура признания домов аварийными.
"В нашем деле нет ни одного заключения специалиста-строителя, который бы мотивировал признание здания аварийным и подлежащем именно сносу, а не ремонту или реставрации, — уверяет истица Елизавета Муртазина. — Более всего возмущает то, что администрация района распространяет информацию, что с 2019 г. для признания дома аварийным достаточно представителю власти посмотреть на здание с расстояния 10 м, и никакие экспертные заключения не требуются".
По словам Муртазиной, на отправленную 21 февраля жалобу в областную прокуратуру до сих пор ответа нет. Жалобщицу лишь известили, что ее письмо перенаправлено в городскую прокуратуру. Оттуда старшей по дому позвонили и опять же повели разговор об оценке МКД с расстояния в 10 метров.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.