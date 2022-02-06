Жильцов самарской двухэтажки заставляют снести дом за свой счет

В Ленинский районный суд Самары поступил иск от жительницы МКД по ул. Спортивная, 27, который до конца марта 2022 г. жильцы обязаны снести.

Распоряжение первого замглавы администрации Самара № 3006 о признании дома аварийным, где пункт 3 гласит: "Собственникам аварийного многоквартирного дома осуществить снос дома в течение шести месяцев со дня принятия настоящего распоряжения", датировано 29 сентября 2021 года.

"Мы об этом решении узнали совершенно случайно в ноябре прошлого года, — рассказала корреспонденту издания Анна Зайкина. — И только в январе смогли получить его копию. До отправления запроса в администрацию там никто не потрудился довести содержание этого документа до собственников жилых помещений в нашем МКД".

Напомним, четыре года назад жители дома жаловались на предложение администрации района собственникам снести свое единственное жилье за свой же счет. Тогда такая инициатива не нашла понимания граждан, так как освобождая дорогой земельный участок в центре города, они ничего взамен не получали.

Двухэтажное строение, обшитое досками с осыпавшейся краской, здравствует и поныне. Жильцы благоустраивают подъезды и двор своими силами и за свой счет. Большинство никуда переезжать не стремятся, так как дом снабжен всеми удобствами, включая подачу горячей воды.

"Недавно я отказалась переехать в "сталинку" на ул. Полевой, так как мне тут в "нашей деревне" привычно и комфортно, — сетует владелица квартиры Ирина Катасонова. — И теперь я как на гвоздях, не знаю, что будет с моим жильем в ближайшее время".

По словам собственницы другой квартиры Елизаветы Муртазиной, у районной администрации нет ни одного документа, который бы позволял судить о состоянии строения. Межведомственная комиссия, решавшая вопрос об аварийности, сама себе разрешила объект не посещать.

"В связи с тем, что наш дом признан аварийным необоснованно и тайно, я делаю вывод, что власти города просто стремятся во что бы то ни стало освободить территорию для точечной застройки, — заявляет женщина. — Мы подготовили жалобу в прокуратуру о нарушении наших прав собственников, гарантированных российской Конституцией. Считаем, что в отношении нас действия администрации города имеют коррупционную составляющую, и правоохранители должны провести проверку, внимательно рассмотрев наши доводы".