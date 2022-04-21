В апреле, мае и июле у "Солидарность Арены" будет ограничено движение транспорта из-за велосоревнований

В связи с проведением спортивных мероприятий по велоспорту с 08:00 до 16:00 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля будет ограничено движение транспорта.

Речь идет об участках:

— по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2;

— по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных участках дорог с 00:00 до 16:00 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.