В музее Эльдара Рязанова расскажут о фильмах Хэла Эшби

В субботу, 23 апреля, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет пятая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Комедии не для смеха: уроки Хэла Эшби" (16+).
На фоне Скорсезе, Копполы, Олтмена и других легендарных фигур имя Хэла Эшби почти неизвестно современному зрителю. Тогда как в 1970-е годы он был одним из главных представителей "Нового Голливуда". Беглый взгляд на его фильмографию может сформировать ошибочное впечатление, что Эшби - мастер комедийного жанра, создатель "легковесных" поделок. Однако за фасадом-улыбкой его фильмов обнаруживается чувство социальной ответственности, которого недоставало многим его коллегам.
Последствия войны во Вьетнаме сказались на ключевых работах "Нового Голливуда": от "Охотника на оленей" Майкла Чимино до "Апокалипсиса сегодня" Копполы - многие режиссеры пытались понять, как следует осмыслить эту трагедию. На фоне масштабных фильмов своих коллег о войне Эшби выбирает иной маршрут. На очередной встрече лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" речь пойдет о кинематографе Хэла Эшби и фильме "Возвращение домой" - важнейшей картине, осмысляющей последствия Вьетнама, который многие американцы привезли к себе домой.
Лектор - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Цена 150 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?