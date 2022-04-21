В музее Эльдара Рязанова расскажут о фильмах Хэла Эшби

В субботу, 23 апреля, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет пятая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Комедии не для смеха: уроки Хэла Эшби" (16+).

На фоне Скорсезе, Копполы, Олтмена и других легендарных фигур имя Хэла Эшби почти неизвестно современному зрителю. Тогда как в 1970-е годы он был одним из главных представителей "Нового Голливуда". Беглый взгляд на его фильмографию может сформировать ошибочное впечатление, что Эшби - мастер комедийного жанра, создатель "легковесных" поделок. Однако за фасадом-улыбкой его фильмов обнаруживается чувство социальной ответственности, которого недоставало многим его коллегам.

Последствия войны во Вьетнаме сказались на ключевых работах "Нового Голливуда": от "Охотника на оленей" Майкла Чимино до "Апокалипсиса сегодня" Копполы - многие режиссеры пытались понять, как следует осмыслить эту трагедию. На фоне масштабных фильмов своих коллег о войне Эшби выбирает иной маршрут. На очередной встрече лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" речь пойдет о кинематографе Хэла Эшби и фильме "Возвращение домой" - важнейшей картине, осмысляющей последствия Вьетнама, который многие американцы привезли к себе домой.

Лектор - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Цена 150 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись.