В Самарской области прогнозируются солнечные выходные

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самаре выходные без осадков.

В пятницу, 22 апреля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6...11 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.

В субботу, 23 апреля, ночью преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 0...5 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.

В воскресенье, 24 апреля, ночью преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 0...5 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.