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Лучшие выпускники самарской "Школы фермера" Россельхозбанка получили гранты

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вручение лучшим выпускникам самарской "Школы фермера" сертификатов на получение грантов прошло в офисе Самарского филиала Россельхозбанка. Сертификаты получили Оксана Семкина, Лилия Мазитова и Людмила Пантелеева. Партнерами проекта и грантодателями стали агрохолдинг "Василина" и Группа Компаний Замальдинова.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Более трех лет семейная ферма "Сырный дворик" выпускает натуральную продукцию из козьего молока. Для дальнейшего развития мне нужны дополнительные знания, поэтому я приняла участие в образовательном проекте Россельхозбанка. Мой бизнес-план был признан конкурсной комиссией в числе лучших. Грант я планирую потратить на приобретение молодняка коз молочного направления", — рассказала одна из грантополучателей Оксана Семкина.

В Самарской области в "Школе фермера" проходили обучение 32 фермера. Оно велось на базе Самарского государственного аграрного университета по двум программам "Эффективное управление функционированием крестьянско-фермерского хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянско-фермерского хозяйства". В течение трех месяцев фермеры осваивали теоретические знания и проходили практику на ведущих сельхозпредприятиях региона. По итогам обучения слушатели подготовили и защитили бизнес-планы развития своего дела. Каждый из выпускников получил диплом о профессиональной переподготовке.

"Поддержка малых форм хозяйствования играет важную роль в развитии агросектора. Мы благодарим ведущие агропредприятия Самарского региона за участие в проекте "Школа фермера". Уверен, что для развития своих фермерских хозяйств слушатели образовательного проекта Россельхозбанка смогут применить полученные знания и опыт", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

"Школа фермера" Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства. Обучение для слушателей бесплатное. За 1,5 года с момента своего запуска проект "Школа фермера" вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах. Более 100 выпускников "Школы фермера" Россельхозбанка стали получателями грантов на развитие бизнеса.

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