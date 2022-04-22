Лучшие выпускники самарской "Школы фермера" Россельхозбанка получили гранты

Вручение лучшим выпускникам самарской "Школы фермера" сертификатов на получение грантов прошло в офисе Самарского филиала Россельхозбанка. Сертификаты получили Оксана Семкина, Лилия Мазитова и Людмила Пантелеева. Партнерами проекта и грантодателями стали агрохолдинг "Василина" и Группа Компаний Замальдинова.
"Более трех лет семейная ферма "Сырный дворик" выпускает натуральную продукцию из козьего молока. Для дальнейшего развития мне нужны дополнительные знания, поэтому я приняла участие в образовательном проекте Россельхозбанка. Мой бизнес-план был признан конкурсной комиссией в числе лучших. Грант я планирую потратить на приобретение молодняка коз молочного направления", — рассказала одна из грантополучателей Оксана Семкина.
В Самарской области в "Школе фермера" проходили обучение 32 фермера. Оно велось на базе Самарского государственного аграрного университета по двум программам "Эффективное управление функционированием крестьянско-фермерского хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянско-фермерского хозяйства". В течение трех месяцев фермеры осваивали теоретические знания и проходили практику на ведущих сельхозпредприятиях региона. По итогам обучения слушатели подготовили и защитили бизнес-планы развития своего дела. Каждый из выпускников получил диплом о профессиональной переподготовке.
"Поддержка малых форм хозяйствования играет важную роль в развитии агросектора. Мы благодарим ведущие агропредприятия Самарского региона за участие в проекте "Школа фермера". Уверен, что для развития своих фермерских хозяйств слушатели образовательного проекта Россельхозбанка смогут применить полученные знания и опыт", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
"Школа фермера" Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства. Обучение для слушателей бесплатное. За 1,5 года с момента своего запуска проект "Школа фермера" вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах. Более 100 выпускников "Школы фермера" Россельхозбанка стали получателями грантов на развитие бизнеса.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?