16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Победы в Самаре грузовая "Газель" столкнулась с Lada Priora В ДТП с загоревшейся машиной под Самарой пострадали двое детей Под Самарой "четырнадцатая" влетела под КамАЗ, два человека госпитализированы На ул. Ново-Садовой в Самаре автобус с детьми столкнулся с Toyota Land Cruiser В селе под Тольятти погиб водитель Lada Granta

ДТП Происшествия

На ул. Победы в Самаре грузовая "Газель" столкнулась с Lada Priora

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 22 апреля, на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. Одно из ДТП произошло в Самаре.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 05:45 59-летний водитель ГАЗ 278864 напротив дома № 69 по ул. Победы поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.

В итоге он допустил столкновение с а\м ВАЗ 217030 под управлением 49-летнего водителя, который двигался с превышением допустимой скорости со встречного направления прямо.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в лечебное учреждение.

Оба водителя, по данным ГИБДД, привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД РФ по 4 раза.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1