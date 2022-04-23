На ул. Победы в Самаре грузовая "Газель" столкнулась с Lada Priora

В пятницу, 22 апреля, на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. Одно из ДТП произошло в Самаре.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 05:45 59-летний водитель ГАЗ 278864 напротив дома № 69 по ул. Победы поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.

В итоге он допустил столкновение с а\м ВАЗ 217030 под управлением 49-летнего водителя, который двигался с превышением допустимой скорости со встречного направления прямо.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в лечебное учреждение.

Оба водителя, по данным ГИБДД, привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД РФ по 4 раза.