На ул. Победы в Самаре грузовая "Газель" столкнулась с Lada Priora

В пятницу, 22 апреля, на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. Одно из ДТП произошло в Самаре.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 05:45 59-летний водитель ГАЗ 278864 напротив дома № 69 по ул. Победы поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.
В итоге он допустил столкновение с а\м ВАЗ 217030 под управлением 49-летнего водителя, который двигался с превышением допустимой скорости со встречного направления прямо.
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в лечебное учреждение.
Оба водителя, по данным ГИБДД, привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД РФ по 4 раза.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...