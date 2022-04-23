На площади Куйбышева в Самаре пройдут репетиции Парада Победы

В Самаре на пл. Куйбышева пройдут репетиции Парада Победы, который традиционно состоится 9 мая. Стали известны даты и время репетиций.

Так, 3 и 4 мая репетиции пройдут с 20:00 до 23:00. Генеральная репетиция пройдет 7 мая — с 10:00 до 13:00.

В составе парадных расчетов выступят более 1800 человек: военнослужащие, представители Росгвардии, МЧС, ФСИН России, воспитанники самарского кадетского корпуса МВД и юнармейцы.

Пройдет военная техника - пикапы УАЗ "Патриот", бронетранспортеры БТР-82А, "Урал" с противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" и зенитными установками ЗУ-23. В военном параде примут участие вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также истребители-перехватчики МиГ-31.

Напомним, что в этом году военный парад пройдет со зрителями, число мест на трибунах будет увеличено. Также в этот день состоится концерт и праздничный салют.