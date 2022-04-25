16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Региональный минтранс устранил претензии ФАС к лоту по разметке В Самарской области на 960 км М-5 затруднено движение транспорта Директор "Никор-Транса": "Отключите "Платон" - он уже всех достал" Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары В Самарской области пройдет профилактика на объектах телерадиовещания

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн увеличил объемы своего "облака" до 1 Тб

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Обновление "Облако билайн" позволит абонентам оператора увеличить объемы своего облачного хранилища до 1 Тб. 5 Гб хранилища доступны бесплатно владельцам SIM-карты билайна. Больше места можно приобрести, подключив подписку, которая оплачивается прямо со счета мобильного телефона. Доступны "облака" на 100 Гб за 3 рубля в день (сумма за месяц — 90 руб.), 250 Гб за 5 руб./день (150 руб./месяц), 500 Гб — за 8 руб./день (240 руб./месяц) и "облако" наибольшего объема в 1 Тб за 12 руб./день (360 руб./месяц).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Кроме того, теперь на сайте cloudbeeline.ru в разделе настроек профиля доступен импорт любых файлов из Dropbox — клиент билайн сможет перенести свои данные из этого иностранного сервиса на сервера "Облака билайн" в России всего за несколько кликов.

Установив приложение "Облако билайн" (6+) на устройства с поддержкой iOS, пользователь может настроить автозагрузку фото и видео в фоновом режиме — это значит, что сразу после "щелчка затвора" камеры изображение тут же попадает в "Облако билайн", а фото и видео из iCloud загрузятся в сервис, даже если оригиналы не хранятся в памяти устройства.

Важно, что все данные пользователей "Облака билайн" хранятся в зашифрованном виде, инфраструктура сервиса находится на территории России. Также важно отметить, что интернет-трафик при работе с "Облаком билайн" при нахождении в домашней сети бесплатен и не расходуется из текущих пакетов услуг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1