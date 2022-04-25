В Самарской области вылечили от гепатита С всех детей старше 12 лет

За прошлый год в Самарской области успешно прошли лечение по поводу гепатита С все заболевшие дети старше 12 лет. Об этом было заявлено на пресс-конференции "Актуальные вопросы инфектологии" в пятницу, 22 апреля.

В этом году в регионе еще около 100 млн руб. будет направлено на лечение хронического гепатита С, что позволит вылечить не менее 400 пациентов. Таким образом, охват терапией увеличится более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Для полного освобождения от инфекции к 2030 году необходимо лечить порядка одной тысячи пациентов в год.

В Самарской области уже достигли микроэлиминации, то есть излечения всех пациентов определённой группы. В 2021 г. в регионе от гепатита С вылечили всех детей старше 12 лет, рассказала главный врач областного "СПИД-Центра" Оксана Чернова. На сегодняшний момент 29 подростков с ко-инфекцией ВИЧ и ВГС, а также 36 детей с моно-инфекцией гепатита С прошли курс терапии и достигли излечения в 100% случаев.

По словам руководителя управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Ильи Сиротко, из регионального бюджета в 2022 г. на лечение пациентов с хроническим гепатитом С выделено 68 млн рублей.

Кроме того, лечение осуществляется за счет средств регионального фонда ОМС, а также федеральных средств на базе областного "СПИД-Центра" — для пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и вирусом гепатита С, а также в Клиниках СамГМУ за счет федерального ОМС — для пациентов с сопутствующими заболеваниями.

В настоящее время на учете состоит 5662 пациента, нуждающихся в терапии. Поэтому в регионе постоянно ведется постоянная работа над увеличением объемов финансирования по всем каналам.

Появление новых препаратов позволило избавляться от вируса более чем в 95% случаев, рассказала главный внештатный специалист министерства по инфекционным болезням Елена Стребкова. Поэтому в 2016 г. Всемирная организация здравоохранения разработала Стратегию элиминации вирусных гепатитов, которая направлена на элиминацию, то есть излечение большинства пациентов с хроническим гепатитом С, к 2030 году.

А в этом году в России также зарегистрирован препарат для лечения детей старше трех лет.

Специалисты подчеркнули, что гепатит С является довольно опасным и при этом скрытным заболеванием, которое долгое время может не иметь специфических симптомов.

В этом случае узнать о наличии инфекции в организме можно только с помощью анализа крови на антитела по направлению участкового врача или платно. При этом проведение анализа на гепатит С рекомендовано всем пациентам с различными хроническими заболеваниями.

Помимо негативного влияния на функцию печени хронический гепатит С может быть пусковым фактором для других грозных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, эндокринные (в том числе, сахарный диабет) и некоторые онкологические — об этом рассказал начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова, профессор Константин Жданов. Именно из-за скрытности и грозных последствий гепатит С называют "ласковым убийцей".

Достижение всех этих амбициозных целей и результатов возможно при тесном сотрудничестве научного сообщества и практического здравоохранения, отметил завкафедрой инфекционных болезней СамГМУ, профессор Дмитрий Константинов.

Кафедра инфекционных болезней самарского медуниверситета является научно-методическим и учебным центром, где изучаются патогенетические аспекты вируса гепатита С. Кроме того, в Клиниках СамГМУ оказывают помощь пациентам с хроническим гепатитом С с сопутствующими заболеваниями, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь.