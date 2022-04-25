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МегаФон запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным сегодня на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде МегаФона.

"У МегаФона обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell, — говорит генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса".

По данным обзора рынка труда за 2021 год, подготовленного HeadHunter Узбекистан, сегодня IT занимает второе место среди самых востребованных профессиональных областей у работодателей страны. Доходы работников отрасли IT традиционно занимают верхнюю строчку рейтинга — как по уровню, так и по динамике роста относительно 2020 года.

"Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек, — говорит Олег Пекось, Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. — Мы рассчитываем, что сотрудничество с МегаФон придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ".

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