В Самаре 30 апреля у "Солидарность Арены" будет ограничено движение транспорта

В субботу, 30 апреля у "Солидарность Арены" будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Первенства городского округа Самара по велосипедному спорту.

В период с 10:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

по Проезду № 2;

по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны.

Кроме того, на вышеуказанных участках дорог с 05:00 до 15:00 30 апреля будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.