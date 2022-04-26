ХК "Лада" может продать нападающих Белозерова и Назарова за 20 млн рублей

ХК "Лада" может заработать около 20 млн руб. на продаже двух лучших нападающих-бомбардиров Андрея Белозерова и Михаила Назарова в "Нефтехимик", пишет metaratings.ru.

Белозеров — уроженец Челябинска и воспитанник "Мечела". Назаров — уроженец Новосибирска и воспитанник "Сибири". Он имеет опыт выступления в КХЛ в составе "Автомобилиста" в сезоне-2020/21.

25-летний Белозеров стал первым в списке бомбардиров "Лады" в сезоне-2021/22 и провел в регулярном чемпионате ВХЛ 52 матча, набрав 52 (28+24) очка, в плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 10 матчах.

25-летний Назаров занял второе место и набрал 49 (20+29) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 8 (3+5) очков — в 10 матчах плей-офф.