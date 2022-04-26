Количество ДТП на ж/д переездах снизилось в четыре раза

Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги за три месяца 2022 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. в четыре раза (с 8 до 2 случаев).

Основная причина ДТП — нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, а также совместные с ГИБДД рейды. Так, в 2022 г. на КбшЖД на 40 железнодорожных переездах запланированы работы по их оборудованию дополнительными устройствами безопасности, ремонту с заменой заградительных устройств и резинокордового покрытия, а также асфальтового покрытия и направляющих столбиков.

В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в первом квартале было организовано более 400 профилактических рейдов, выявлено 65 водителей-нарушителей правил дорожного движения при проезде через пути.

Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов и работников локомотивных бригад.