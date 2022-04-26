Количество ДТП на ж/д переездах снизилось в четыре раза

Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги за три месяца 2022 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. в четыре раза (с 8 до 2 случаев).
Основная причина ДТП — нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, а также совместные с ГИБДД рейды. Так, в 2022 г. на КбшЖД на 40 железнодорожных переездах запланированы работы по их оборудованию дополнительными устройствами безопасности, ремонту с заменой заградительных устройств и резинокордового покрытия, а также асфальтового покрытия и направляющих столбиков.
В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в первом квартале было организовано более 400 профилактических рейдов, выявлено 65 водителей-нарушителей правил дорожного движения при проезде через пути.
Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов и работников локомотивных бригад.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...