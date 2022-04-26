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Экономика и бизнес

Мусорный регоператор получил убыток в 132 млн рублей

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам деятельности за 2021 г. самарский единый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" получил убыток в сумме 132,3 млн рублей. Такие данные приводятся в независимом аудиторском заключении о бухгалтерской отчетности компании.

Фото: Владимир Котмишев

При этом аудиторы отмечают, что убыток наряду с другими обстоятельствами указывает на "наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО "ЭкоСтройРесурс" продолжать непрерывно свою деятельность".

В регоператоре прокомментировали, что убыток вызван увеличением затрат из-за повышения цен на топливо и "все расходники", добавив, что угрозы остановки деятельности нет. 

Отметим, что "ЭкоСтройРесурс" ушел в убытки впервые за все время существования компании (с 2013 года). В 2019 и 2020 гг. ООО получало прибыль около 4 млн рублей.

В марте 2021 г. в интервью Волга Ньюс директор "ЭкоСтройРесурса" отмечал, что регоператор не показывает "и десятой доли процента рентабельности" (договор с облправительством устанавливает максимальную рентабельность в 5% от тарифа).

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