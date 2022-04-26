Мусорный регоператор получил убыток в 132 млн рублей

По результатам деятельности за 2021 г. самарский единый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" получил убыток в сумме 132,3 млн рублей. Такие данные приводятся в независимом аудиторском заключении о бухгалтерской отчетности компании.
При этом аудиторы отмечают, что убыток наряду с другими обстоятельствами указывает на "наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО "ЭкоСтройРесурс" продолжать непрерывно свою деятельность".
В регоператоре прокомментировали, что убыток вызван увеличением затрат из-за повышения цен на топливо и "все расходники", добавив, что угрозы остановки деятельности нет.
Отметим, что "ЭкоСтройРесурс" ушел в убытки впервые за все время существования компании (с 2013 года). В 2019 и 2020 гг. ООО получало прибыль около 4 млн рублей.
В марте 2021 г. в интервью Волга Ньюс директор "ЭкоСтройРесурса" отмечал, что регоператор не показывает "и десятой доли процента рентабельности" (договор с облправительством устанавливает максимальную рентабельность в 5% от тарифа).
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.