На Южном шоссе в Самаре водитель легковушки столкнулся со стоявшим погрузчиком

Во вторник, 26 апреля, в 21:10 водитель автомобиля ВАЗ-2109, ехавший по Южному шоссе со стороны ТРК "Амбар", допустил наезд на стоявший погрузчик, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2109, который с многочисленными травмами был доставлен больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...