На Южном шоссе в Самаре водитель легковушки столкнулся со стоявшим погрузчиком

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Во вторник, 26 апреля, в 21:10 водитель автомобиля ВАЗ-2109, ехавший по Южному шоссе со стороны ТРК "Амбар", допустил наезд на стоявший погрузчик, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.