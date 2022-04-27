С 29 апреля в Самаре изменится расписание речной переправы

В пятницу, 29 апреля, в расписание речной переправы из Самары по всем направлениям вносятся изменения.

Паром на грузовой переправе будет отправляться с Октябрьского спуска ежедневно в 8:00, 11:00, 14:00 и 18:00. Из Рождествено - 6:00, 9:30, 12:30, 16:30. По пятницам и воскресеньям дополнительные рейсы с левого берега в 20:00, с правого - 19:00.

Расписанием пассажирской переправы на Рождествено:

Расписание Самара - Зольное с 29 апреля:

Расписание Самара - Винновка с 29 апреля: