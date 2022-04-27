В школе №2 села Приволжье ребят учат выбирать профессию осознанно

Профориентационная работа в школе № 2 села Приволжье ведется большой командой, в которую входят педагоги, родители и ученики. Урочные и внеурочные занятия строятся на проектной основе, цель которой — профессиональное самоопределение каждого ребенка. Осознанный выбор профессии школьником требует массу усилий от каждого участника проекта. Задача непростая, но при правильном подходе выполнимая.

Командная работа

Максимальное погружение ребят в тему обеспечивается за счет командной работы над проектным исследованием в рамках учебных модулей. "В начале года ребята проходили цикл занятий в рамках курса "Школа профессий". А по окончании команды представили проектные исследования трендовых профессий, — говорит директор школы Лилия Сергачева. — Ребята с интересом открывали для себя профессии, о которых два месяца назад — до начала курса — даже не слышали".

Педагоги школы, разрабатывая "Школу профессий", сделали ставку на производственные кластеры региона, в которых сосредоточены группы компаний, нуждающиеся в кадрах. Потребности регионального рынка труда определяют перспективы и карьерный рост молодых специалистов, вливающихся в экономику региона по окончании профессиональных учебных заведений. Поэтому курс "Кластеры — двигатели будущего" познакомил ребят с ключевыми компаниями, предприятиями, заводами региона, культурно-досуговыми учреждениями, а также университетами, где можно обучиться на востребованные профессии.

Погружение в профессию

Исследовательский метод, применяемый на курсе, учит ребят поиску и анализу информации, на основе которой принимается решение о выборе профессии. Школа ставит цель — создать индивидуальный проект самоопределения для каждого ребенка. Результатом обучения становится осознанный выбор профессии.

Школьники помимо курса с интересом посещают дни открытых дверей, участвуют в профессиональных пробах, конкурсах по профориентации. Видя растущий интерес ребят к этой теме, педагоги планируют провести "Фестиваль профессий", в ходе которого учащиеся смогут получить первое представление о профессии и с помощью родителей обучатся ее основам, а затем смогут поделиться новыми знаниями с другими.

На конец текущего учебного года в школе запланирован запуск проекта "Профстажировки". Он предполагает реальное погружение в профессию в ходе 5-дневной практики в частных и государственных организациях Приволжского района.

Учащиеся школы № 2 активно участвуют в профильных сменах технического (робототехника, авиастроение, двигателестроение), естественно-научного (биоиндикация, химия непереходных элементов и др.) и других направлений Регионального центра для одаренных детей "Вега".

Все по-взрослому

На базе структурного подразделения школы № 2 Приволжья "Дом детского творчества" реализуется более 25 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по5 направлениям: социально-гуманитарному, художественному, естественно-научному, туристско-краеведческому и техническому. Ребята работают над проектами, которые направлены на улучшение качества жизни, автоматизацию ручного труда или модернизацию существующих автоматизированных систем, что обусловлено тем, что Приволжский район давно известен высокой культурой земледелия. Свои проектные работы они представляют на выставках и конкурсах различного уровня: областных — "Фестивале инноваций, изобретений, технологий", фестивале проектов "КосмОдис" и межрегиональном фестивале "Созвездие IQ" Самарский наноград.

В 2019 году проект "Автоматизация теплиц с системой ввода резервов и добычи воды из воздуха", о котором они рассказали на Поволжской агропромышленной выставке (пос. Усть-Кинельский), оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он помог школе в приобретении агролаборатории (гидропонной установки гроубокс для проращивания семян с регулируемым микроклиматом и цифровой лабораторией), что стало основой для открытия нового направления и изучения азов агропромышленного кластера профессий.

"Агролаборатория" стала практическим модулем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Экомир". Она реализуется во взаимодействии с самым крупным крестьянско-фермерским хозяйством Приволжского района — КФХ Е. П. Цирулев, которое специализируется на выращивании овощных культур. Ребята посещают лаборатории КФХ, мастер-классы по микроклонированию растений, а также по подготовке растворов для удобрения почв и гидропонной установки агролаборатории.

Лилия Сергачева, директор школы № 2 Приволжского района:

— Наша школа видит свою задачу не только в том, чтобы дать выпускникам прочные знания, но и научить их понимать себя, искать и анализировать информацию, делать выводы, ставить цели. Эта работа, пожалуй, и составляет суть подготовки будущих выпускников к взрослой жизни. Они увлеченно работают над исследовательскими проектами. На основе целлюлозы и кукурузного крахмала получают биоразлагаемый пластик. Исследуют биоразложение пластика PLA и влияние на него агрессивных средств. Выясняют, как различные условия — свет, особенности почвы — отражаются на росте растений. Изучают автополив растений на основе микроконтроллера. Словом, готовятся ко взрослой жизни и выбирают будущую профессию.