"Окольцованные Самарской Лукой": Художественный музей празднует 125-летие коллекции

26 апреля в Самарском областном художественном музее состоялось празднование 125-летия со дня основания коллекции. Главным событием юбилея стало открытие выставки "Окольцованные Самарской Лукой", организованной при поддержке Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" и РИТЭК (научно-технический полигон ПАО "ЛУКОЙЛ").

Юбилей Самарского художественного музея — одно из главных культурных событий сезона. В адрес музея представители главных культурных институций страны отправили свои поздравительные приветствия. В видеообращении к Самарскому художественному музею директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский выразил благодарность за сотрудничество и отметил высокий уровень проведения совместных выставочных проектов. Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш вручила благодарственные письма сотрудникам музея.

Первыми для поздравления вышли представители компании "ЛУКОЙЛ", благодаря поддержке которой состоялся выставочный проект в честь 125-летия коллекции.

"С Самарским областным художественным музеем у нас сложились давние добрые партнерские отношения. Мы стремимся сохранять культурное наследие и поддерживать искусство во всех регионах деятельности нашей компании", — подчеркнул генеральный директор Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Игорь Бекетов.

"2022 год особенный, юбилейный. И не только для музея, но и для РИТЭКа. Нефтегазодобывающая компания отмечает 30 лет со дня основания. С помощью современных технологий мы добываем тяжелую нефть Поволжья и успех этой работы позволяет поддерживать общественно значимые инициативы жителей и организаций региона в самых разных сферах", — отметил генеральный директор ООО "РИТЭК" Ренат Нургалиев.

Центральным событием празднования юбилея коллекции стала торжественная презентация выставки "Окольцованные Самарской Лукой", на которой были показаны работы лучших представителей русской пейзажной школы. Именно этот жанр живописи был основной частью музейной коллекции, зародившейся в 1897 году.

Инициатором создания коллекции музея был знаменитый самарский деятель культуры Константин Головкин. Именно он встал во главе сообщества меценатов и самарских купцов, помогавших собирать будущие сокровища музея. Приоритет был отдан пейзажам. И сегодня выставка рассказывает о живописных волжских берегах и заповедных местах Жигулей. Картина "Бурлаки на Волге" Ильи Репина, которая в свое время принесла ему мировую известность, тоже написана здесь.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова поблагодарила генерального директора Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" за поддержку, понимание и внимательное отношение, которые встречают культурные инициативы учреждения. Самарский областной художественный музей с Благотворительным фондом "ЛУКОЙЛ" и РИТЭК работают не первый год: атрибутирован ряд художественных произведений музея, которые раньше были обезличены, учреждение культуры не раз становилось победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в регионе. Алла Шахматова в своей приветственной речи также акцентировала внимание, что музей в наше время не может создавать качественные проекты без внешней поддержки.

Выставка "Окольцованные Самарской Лукой" будет открыта в Самарском художественном музее до 29 мая. Здесь можно увидеть пейзажи Самарского края, созданные мастерами в период со 2-й половины ХIХ до начала ХХI века.

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея: "Сегодня мы переживаем событие, которое войдет в историю. Впервые к 125-летию коллекции к нам приехали гости и коллеги из различных музеев страны от Калининграда до Владивостока. И приехали, потому что знают нашу коллекцию, наши выставочные проекты, и знают, как работает наш коллектив".

Игорь Бекетов, генеральный директор Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ": "На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с музеем. Ранее мы уже реализовали совместные проекты: они были направлены на создание доступной среды в залах музея, а также на атрибуцию неизвестных произведений искусства, которые хранятся в фондах. Последний проект еще в стадии разработки. Мы надеемся, что в скором времени он будет реализован. В год 125-летия образования коллекции дирекция музея обратилась к нам с просьбой поддержать выставочный проект "Окольцованные Самарской Лукой". Мы с радостью приняли это предложение и сегодня вместе открываем эту замечательную выставку, которая получилась яркой и эмоциональной. Я приглашаю всех самарцев ее посетить. Думаю, что она станет значимым событием культурной жизни города и доставит радость всем гостям. Мы стремимся поддерживать Самарский художественный музей в миссии нести искусство широкой публике."