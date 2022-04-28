В Самаре маршрут автобуса №207 с 1 мая изменит маршрут

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В Самаре с 1 мая, в соответствии с утвержденным реестром, маршрут № 207 поедет по измененной схеме движения — через ул. Осипенко, Волжскому проспекту и ул. Максима Горького.