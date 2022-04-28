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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Стратегия human to human Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, победил в двух номинациях на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Международная профессиональная премия вручается за успешные проекты и инновации в индустрии клиентского опыта. Tele2 получила высшие награды за датацентричный подход в обслуживании и фокус на человеческих потребностях клиента.

Фото: предоставлено Tele2

Эксперты премии СХ WORLD AWARDS присудили Tele2 победу в номинации "Лучший человекоцентричный клиентский опыт". В компании реализован подход human to human, или "человек для человека". Он ориентирован в первую очередь на человеческие потребности клиента. Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность — принципы работы клиентской службы Tele2.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2:

"Суть нашей клиентской стратегии в том, что главным в ней является не продукт или потребитель, а именно человек со всеми его особенностями. Продукты и услуги Tele2 предлагают клиенту новые возможности, делают жизнь удобнее и наполняют ее впечатлениями. При этом мы ориентируемся на его интересы и профиль потребления. Мы за искреннее и человеческое общение, удобство и простоту взаимодействия с компанией. Наши сотрудники готовы помочь клиенту в различных жизненных ситуациях, даже если это выходит за рамки услуг связи. И это не просто эмпатия, а обладание реальными полномочиями для такой поддержки".

В компании немало примеров нестандартной помощи клиентам. Сотрудники службы личной поддержки Tele2 готовы помочь абонентам в различных ситуациях. Они сопереживают клиентам и действуют не по шаблонам. В экстренных случаях сотрудники часто помогают вызвать скорую помощь, полицию, службу спасения. Например, в компанию обратился клиент, опаздывающий на самолет, — специалист оперативно узнала, на каких стойках будет регистрация. Пассажир успел на рейс.

Жюри премии также признало лучшей мировой практикой в отрасли датацентричный подход, который применяет Tele2 для удержания клиентов. Компания внедрила систему автоматического подбора предложений для пользователей, исходя из их потребностей и профиля потребления трафика. Это позволило сократить время разговора специалиста с клиентом и увеличить срок жизни абонентов после удержания. В результате внедрения новой логики в 2021 году доходы компании при удержании абонентов выросли на 16%, а количество сохраненных клиентов — на 10%. Более 90% пользователей после взаимодействия со специалистом оценили его работу на "отлично".

Эксперты СХ WORLD AWARDS дали высокие оценки и отметили профессионализм сотрудников службы поддержки Tele2 в номинациях: "Лучший цифровой клиентский опыт", "Лидер клиентского сервиса", "Лучший персонализированный клиентский опыт" и "Лучшие инновации клиентского сервиса". Команда Tele2 Retail получила награду за лучшую программу обучения и развития персонала.

В марте 2022 года Tele2 также получила "Хрустальную гарнитуру" за проект "Обратная связь от сотрудников — от слов к делу". В специальном мобильном приложении специалисты публикуют идеи, которые помогают улучшить клиентский сервис и внутренние процессы в компании. На площадке "Лаборатория качества" сотрудники мобильного оператора исследуют пользовательский опыт при запуске новых продуктов и услуг.

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