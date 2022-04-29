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Общество

В Самаре пройдут репетиции военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 и 4 мая на площади Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов и военной техники.

В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.

В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной будут производиться холостые залпы из 6-ти единиц 122-мм орудий Д-30.

Военный парад пройдет на площади Куйбышева 9 мая. В 11:00 стартует "Бессмертный полк". Шествие пройдет по ул. Молодогвардейская через площадь Куйбышева до ул. Маяковского.

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