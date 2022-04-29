В Самаре идет сезонная обработка общественных территорий от клещей и грызунов

В Самаре дезинсекция и дератизация уже ведутся. Когда установилась сухая погода, подрядчик вышел на ул. Молодогвардейскую — в сквер "Шанхай". Ранее погодные условия не позволяли это сделать.

Применяются хорошо зарекомендовавшие себя препараты — сертифицированные средства.

Жителей предупреждают о том, что территория обработана: газоны огорожены сигнальной лентой и там размещены листовки-объявления. После обработки около часа не стоит заходить на территорию.

Специалисты отмечают, что некоторые граждане не реагируют на призывы покинуть места обработки и продолжают прогулку. Чтобы минимизировать такой риск, подрядчик старается выходить на участки преимущественно в ночные или ранние утренние часы.

В ближайшее время работы пройдут на Аллее Трудовой Славы, в периметре площади им. В. В. Куйбышева, возле памятника штурмовику Ил-2.

После уборки специалисты организовали обследование — мониторинг территорий. В ходе осмотра определяют, есть ли вредители на конкретной территории, а также с помощью специальных приспособлений и методик подсчитывают количество особей.

К настоящему времени уже завершена противоклещевая обработка на набережной. Полным ходом идут работы в скверах. Так, начата обработка скверов Ленинского и Самарского районов. В начале мая специалисты выйдут на территории в Красноглинском районе, где работы надо проводить с особой тщательностью ввиду близости лесов. Все локации, которые предусмотрены для проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, будут обработаны до 9 Мая. В остальных скверах акарицидные мероприятия закончатся к середине мая.

Акарицидная обработка в этом году будет дважды: первая — весной, что связано с началом активности клещей, вторая — осенью, чтобы минимизировать количество особей, которые, возможно, уйдут на зимовку.

Общая площадь дезинсекции составит более 200 гектаров. Площадь дератизации еще больше — почти 270 гектаров.

Кроме того, в начале лета запланирована ликвидация кровососущих насекомых.