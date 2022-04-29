В Самаре идет сезонная обработка общественных территорий от клещей и грызунов

В Самаре дезинсекция и дератизация уже ведутся. Когда установилась сухая погода, подрядчик вышел на ул. Молодогвардейскую — в сквер "Шанхай". Ранее погодные условия не позволяли это сделать.
Применяются хорошо зарекомендовавшие себя препараты — сертифицированные средства.
Жителей предупреждают о том, что территория обработана: газоны огорожены сигнальной лентой и там размещены листовки-объявления. После обработки около часа не стоит заходить на территорию.
Специалисты отмечают, что некоторые граждане не реагируют на призывы покинуть места обработки и продолжают прогулку. Чтобы минимизировать такой риск, подрядчик старается выходить на участки преимущественно в ночные или ранние утренние часы.
В ближайшее время работы пройдут на Аллее Трудовой Славы, в периметре площади им. В. В. Куйбышева, возле памятника штурмовику Ил-2.
После уборки специалисты организовали обследование — мониторинг территорий. В ходе осмотра определяют, есть ли вредители на конкретной территории, а также с помощью специальных приспособлений и методик подсчитывают количество особей.
К настоящему времени уже завершена противоклещевая обработка на набережной. Полным ходом идут работы в скверах. Так, начата обработка скверов Ленинского и Самарского районов. В начале мая специалисты выйдут на территории в Красноглинском районе, где работы надо проводить с особой тщательностью ввиду близости лесов. Все локации, которые предусмотрены для проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, будут обработаны до 9 Мая. В остальных скверах акарицидные мероприятия закончатся к середине мая.
Акарицидная обработка в этом году будет дважды: первая — весной, что связано с началом активности клещей, вторая — осенью, чтобы минимизировать количество особей, которые, возможно, уйдут на зимовку.
Общая площадь дезинсекции составит более 200 гектаров. Площадь дератизации еще больше — почти 270 гектаров.
Кроме того, в начале лета запланирована ликвидация кровососущих насекомых.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.