Лекция "Государство для молодой семьи!" пройдет в Самаре 30 апреля

В субботу, 30 апреля, состоится традиционная очная лекция "Государство для молодой семьи!".

На лекции пройдет на интерактив с психологом, где будут разобраны самые частые проблемы и вопросы семейного благополучия. Будет дана информация по мерам поддержки молодых семей и семей с детьми действующих на территории Самарской области, а также будет возможность принять участие в мастер-классе от лидеров свадебной индустрии.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по номеру: 8 (846) 337-27-37 или в ВКонтакте