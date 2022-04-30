Самарский алиментщик погасил долг после ареста автомобиля

Житель Самары выплатил 109 тыс. руб. долга по алиментам после ареста автомобиля судебными приставами, сообщает УФССП по Самарской области.

Мужчина не являлся на прием в отделение приставов и неоднократно игнорировал уведомления о необходимости исполнения требований исполнительного документа. В рамках исполнительного производства сотрудником УФССП были сделаны запросы в регистрирующие органы. Из полученных ответов стало известно, что у должника имеется автомобиль Toyota Camry.

Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста транспортного средства. Автомобиль был изъят у должника и помещен на специализированную стоянку. В итоге нарушитель погасил задолженность по алиментам в полном объеме.