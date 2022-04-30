В составе ХК "Лада" произошли изменения, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

"Лада" сделала квалификационные предложения Алексею Аверьянову, Андрею Белозерову, Максиму Денежкину, Михаилу Назарову, Владиславу Наумову, Донату Стальнову, Александру Трушкову, Владиславу Червоненко.

Остальные хоккеисты, у которых истекает контракт с тольяттинской командой, с 1 мая получат статус "неограниченно свободных агентов" и смогут вести переговоры с любыми другими клубами.

Нападающий Артем Якутов подписал новый контракт с "Ладой" сроком на один сезон.