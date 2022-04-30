"Ладья" заключила профессиональные контракты с двумя хоккеистами

ХК "Лада" заключил первые профессиональные контракты с двумя хоккеистами, сообщает пресс-служба автозаводцев. Соглашения на три сезона подписали нападающий Александр Бажухин и защитник Марат Калимуллин.
Двусторонние контракты сроком на один сезон заключили вратарь Илья Баранов, а также защитники Егор Шептухин и Роман Авдюшкин.
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