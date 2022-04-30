В Самаре пройдут музыкальный марафон "ZaРоссию" и форум "Новые горизонты"

5 мая в Самаре в рамках музыкально-патриотического марафона "ZaРоссию" состоится просветительский форум "Новые горизонты" Российского общества "Знание" для молодежи и большой открытый концерт для горожан с участием отечественных звезд эстрады. Эти события станут заключительными в рамках масштабного проекта, который сейчас проходит в шести федеральных округах страны при поддержке ФГБУК "Росконцерт" и к моменту завершения охватит более 30 городов.
Патриотический марафон "ZaРоссию" в Самаре начнется в 10:00 с молодежного форума "Новые горизонты" в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева (ул. Лукачева, д. 45). Опытные экономисты, социологии, культурологи, психологи помогут молодым людям больше узнать о прошлом и будущем России, разобраться, какие возможности есть для развития экономики в стране и какие перспективы для самореализации открываются перед молодежью. Также слушатели узнают, как быть в гармонии с собой, развить критическое мышление и почему сейчас особенно значима взаимная поддержка. Форум продлится до 16:00, чтобы стать его участником, нужно пройти онлайн-регистрацию.
В вечерней программе марафона "ZaРоссию" — трехчасовой концерт на площади Куйбышева, где ждут всех жителей и гостей города, вход свободный. Начало в 18:00. Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы "Фабрика" и "Рондо" с Александром Ивановым. Также выступят "Кирилл да Марья шоу", кавер-группа Bellini, вокалисты Алексей Грызлов и Алена Азарова, Государственный русский народный Волжский хор им. Петра Милославова.
Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где расскажут, как помочь нуждающимся. В рамках концерта состоится общероссийская эстафета "Свет наших сердец" как символ дружбы и взаимной поддержки россиян.
Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", который стартовал в Твери 12 апреля, проводится в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Подробная программа марафона на сайте: http://марафон-за-россию.рф.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.