В Самаре пройдут музыкальный марафон "ZaРоссию" и форум "Новые горизонты"

5 мая в Самаре в рамках музыкально-патриотического марафона "ZaРоссию" состоится просветительский форум "Новые горизонты" Российского общества "Знание" для молодежи и большой открытый концерт для горожан с участием отечественных звезд эстрады. Эти события станут заключительными в рамках масштабного проекта, который сейчас проходит в шести федеральных округах страны при поддержке ФГБУК "Росконцерт" и к моменту завершения охватит более 30 городов.

Патриотический марафон "ZaРоссию" в Самаре начнется в 10:00 с молодежного форума "Новые горизонты" в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева (ул. Лукачева, д. 45). Опытные экономисты, социологии, культурологи, психологи помогут молодым людям больше узнать о прошлом и будущем России, разобраться, какие возможности есть для развития экономики в стране и какие перспективы для самореализации открываются перед молодежью. Также слушатели узнают, как быть в гармонии с собой, развить критическое мышление и почему сейчас особенно значима взаимная поддержка. Форум продлится до 16:00, чтобы стать его участником, нужно пройти онлайн-регистрацию.

В вечерней программе марафона "ZaРоссию" — трехчасовой концерт на площади Куйбышева, где ждут всех жителей и гостей города, вход свободный. Начало в 18:00. Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы "Фабрика" и "Рондо" с Александром Ивановым. Также выступят "Кирилл да Марья шоу", кавер-группа Bellini, вокалисты Алексей Грызлов и Алена Азарова, Государственный русский народный Волжский хор им. Петра Милославова.

Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где расскажут, как помочь нуждающимся. В рамках концерта состоится общероссийская эстафета "Свет наших сердец" как символ дружбы и взаимной поддержки россиян.

Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", который стартовал в Твери 12 апреля, проводится в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Подробная программа марафона на сайте: http://марафон-за-россию.рф.