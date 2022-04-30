16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдут музыкальный марафон "ZaРоссию" и форум "Новые горизонты" Регистрация на участие в конкурсе "Большая перемена" завершится 17 мая В Советском районе Самары объединят два детских сада Самарский алиментщик погасил долг после ареста автомобиля Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Общество

В Самаре пройдут музыкальный марафон "ZaРоссию" и форум "Новые горизонты"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

5 мая в Самаре в рамках музыкально-патриотического марафона "ZaРоссию" состоится просветительский форум "Новые горизонты" Российского общества "Знание" для молодежи и большой открытый концерт для горожан с участием отечественных звезд эстрады. Эти события станут заключительными в рамках масштабного проекта, который сейчас проходит в шести федеральных округах страны при поддержке ФГБУК "Росконцерт" и к моменту завершения охватит более 30 городов.

Патриотический марафон "ZaРоссию" в Самаре начнется в 10:00 с молодежного форума "Новые горизонты" в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева (ул. Лукачева, д. 45). Опытные экономисты, социологии, культурологи, психологи помогут молодым людям больше узнать о прошлом и будущем России, разобраться, какие возможности есть для развития экономики в стране и какие перспективы для самореализации открываются перед молодежью. Также слушатели узнают, как быть в гармонии с собой, развить критическое мышление и почему сейчас особенно значима взаимная поддержка. Форум продлится до 16:00, чтобы стать его участником, нужно пройти онлайн-регистрацию.

В вечерней программе марафона "ZaРоссию" — трехчасовой концерт на площади Куйбышева, где ждут всех жителей и гостей города, вход свободный. Начало в 18:00. Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы "Фабрика" и "Рондо" с Александром Ивановым. Также выступят "Кирилл да Марья шоу", кавер-группа Bellini,  вокалисты Алексей Грызлов и Алена Азарова, Государственный русский народный Волжский хор им. Петра Милославова.

Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где расскажут, как помочь нуждающимся. В рамках концерта состоится общероссийская эстафета "Свет наших сердец" как символ дружбы и взаимной поддержки россиян.

Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", который стартовал в Твери 12 апреля, проводится в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Подробная программа марафона на сайте: http://марафон-за-россию.рф.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Фото на сайте

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1