В Октябрьске после ДТП в больницу попал 12-летний велосипедист

В понедельник, 2 мая, в Октябрьске произошла дорожная авария с участием 36-летнего водителя Lada Kalina и велосипедиста, сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
ЧП произошло в 18:30 на ул. Ленинградской. По предварительным данным полицейских, в районе дома №203 автомобилист не справился с управлением и сбил 12-летнего велосипедиста, который сначала ехал по тротуару и внезапно для водителя Lada Kalina начал пересекать проезжую часть.
В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...