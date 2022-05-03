В Октябрьске после ДТП в больницу попал 12-летний велосипедист

В понедельник, 2 мая, в Октябрьске произошла дорожная авария с участием 36-летнего водителя Lada Kalina и велосипедиста, сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.

ЧП произошло в 18:30 на ул. Ленинградской. По предварительным данным полицейских, в районе дома №203 автомобилист не справился с управлением и сбил 12-летнего велосипедиста, который сначала ехал по тротуару и внезапно для водителя Lada Kalina начал пересекать проезжую часть.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.