Алексей Аверьянов продлил контракт с "Ладой"

Защитник Алексей Аверьянов принял квалификационное предложение ХК "Лада", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Срок нового контракта с хоккеистом - два сезона.
В сезоне 2021/22 Аверьянов сыграл за "Ладью" в 63 матчах, в которых отметился 24 (8+16) очками.
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