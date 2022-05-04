Два хоккеиста покинули "Ладью"

ХК "Лада" договорился о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон с защитником Вячеславом Борисовым и нападающим Егором Филипповым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Борисов выступал за Ладью в сезоне 2021/22, в 13 матчах он отметился одной голевой передачей. Филиппов за два сезона в МХЛ сыграл за "Ладью" в 112 матчах, набрал 29 (13+16) очков.