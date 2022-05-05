Два водителя опрокинувшихся машин пострадали в Самаре

В четверг, 5 мая, в Красноглинском районе Самары в ДТП попал 33-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 4:50 автомобилист ехал по ул. Крайней в направлении ул. Кузнецова. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с грузовой "Газелью" под управлением 30-летнего мужчины. После удара оба автомобиля опрокинулись на обочину.
В результате аварии обоих водителей госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...