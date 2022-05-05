Водитель Renault сбил пятилетнего ребенка в Сызрани

В среду, 4 мая, в Сызрани ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:30 55-летний водитель Renault Sandero ехал по двору на ул. Шухова и напротив дома № 11 сбил пятилетнего ребенка, который перебегал проезжую часть.
Родители ребенка обратились в больницу.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...