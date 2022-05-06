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Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре планируют продать стадион "Восход" под застройку

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ заявил о планах продажи имущественного комплекса стадиона "Восход".

Фото: скриншот с видео

Судьбу этого спортобъекта на пр. Кирова, 87 обсуждают более 10 лет. До 2011 г. стадион принадлежал ОАО "Кузнецов". Затем он перешел в собственность РФ. С 2014 г., по сведениям ЕГРН, до недавнего времени комплекс был предоставлен в бессрочное пользование Самарскому университету.

Первоначально "Восход" планировалось выкупить у "Кузнецова" для спортивной школы ФК "Крылья Советов". В 2012 г. появилась информация о передаче стадиона в областную собственность и строительстве крытого футбольного манежа на 10 тыс. зрителей. Минстрой даже объявил конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта реконструкции "Восхода", который выполнило ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология". В 2021 г. реконструкцию перенесли еще на два года.

Теперь стадион площадью 0,37 га готовят к продаже.

ДОМ.РФ занимается развитием сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования. В частности, корпорация вовлекает в оборот неиспользуемые и неэффективно используемые федеральные земли.

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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