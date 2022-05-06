"Ладу" пополнил Вадим Щегольков

Хоккейный клуб "Лада" подписал контракт на один сезон с нападающим Вадимом Щегольковым, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Щегольков в сезоне 2021/22 выступал за "Ростов", в 48 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (8+12) очков. В шести матчах плей-офф Вадим отметился 4 (2+2) набранными баллами.
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